Code in libreria in Francia prima del lockdown: la foto diventa virale

Lo scorso 30 ottobre la Francia è tornata in lockdown per contrastare la diffusione del contagio. Alla popolazione sarà consentito uscire soltanto per andare a lavoro, per fare una passeggiata nei dintorni di casa o per acquistare beni di prima per necessità.

Tra questi beni di prima necessità, però, non sono inclusi i libri: infatti è stata disposta la chiusura di tutte le librerie (a vantaggio della grande distribuzione o di venditori come Amazon). Una decisione che ha scatenato molte polemiche nel mondo della cultura.

Vista la situazione, i francesi hanno pensato di fare scorta di libri nell'ultimo giorno di apertura, creando lunghe code all'ingresso di diverse librerie. A diventare virale è stata una di queste foto, scattata presso la Librerie Le Furet du Nord nella Grand-Place di Lille da Astrid Dujardin e postata sui social dall’editore Stephen Carrière. Lo scatto immortala una lunga fila di persone che attende il proprio turno incurante della pioggia. La didascalia dell'editore recita: “Ecco perché stiamo combattendo”.

Oltre che per l'effettiva necessità di non restare a corto di libri, per molti si è trattato di un gesto simbolico per sostenere la cultura e un gesto di solidarietà nei confronti degli editori, nuovamente colpiti dal lockdown.

(Credits photo: finestresullarte.info)