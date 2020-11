Johnny Depp perde la causa contro il Sun che lo aveva chiamato "picchiatore di mogli"

Il tribunale di Londra ha deciso che Johnny Depp è "sostanzialmente" un picchiatore di mogli. L'attore aveva intentato una causa per diffamazione contro il Sun, che lo aveva appunto definito un "picchiatore di mogli", riferendosi alle accuse dell'ex Amber Heard. Dopo il processo, la corte ha deciso che queste accuse sono "sostanzialmente" vere. I legali dell'artista stanno già preparando il ricorso.

La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard continua da molto tempo. I due si attaccano a vicenda e le indiscrezioni che trapelano sul loro rapporto lasciano davvero senza parole. Secondo l'attrice, lui sarebbe violento, drogato e alcolizzato. Al contrario, secondo la star dei "Pirati dei Caraibi" sarebbe lei ad avere un comportamento aggressivo, tanto che una volta è arrivata anche a spegnergli una sigaretta in volto.

Questo è stato il commento del magazine: "Le vittime di violenza domestica non devono mai essere messe a tacere. Per questo motivo ringraziamo i giudici di Londra e Amber Heard per le sue coraggiose testimonianze in tribunale".

Ora Johnny subisce una battuta d'arresto, ma presto la coppia dovrà affrontare un altro processo negli Stati Uniti.