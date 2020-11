Arriva il primo corso italiano online sull’arte del barbecue

Organizzare una grigliata è un’ottima idea per trascorrere del tempo in compagnia dei propri amici o della propria famiglia. In ricorrenze come Pasquetta e Ferragosto il barbecue è ormai una tradizione, ma sono tante le persone amano farlo anche di domenica e in altre occasioni. Per far sì che la grigliata sia un successo e per stupire tutti i propri ospiti, però, occorre sapere come si cuoce bene la carne alla griglia.

Molte persone pensano di saper preparare bene la carne alla brace, ma in realtà non è una cosa da tutti. Per gli esperti il barbecue è una vera e propria arte e occorre conoscerne tutti i segreti per diventare bravi a realizzarlo. Secondo la Survey Sampling International, in Italia le grigliate sono particolarmente amate: l’88% degli italiani possiede almeno un barbecue e adora la carne alla brace. Tutti la amano, insomma, ma non tutti sanno davvero come cucinarla.

Ecco perché è stato organizzato il primo corso online per imparare a fare la grigliata nel modo giusto. Si intitola “Grigliare duro” ed è un video corso suddiviso in moduli che si può seguire direttamente dal proprio computer o da qualsiasi altro dispositivo. Per far parte di questa Academy bisogna avere solo un requisito, ossia una grande passione per la griglia. Le lezioni sono oltre 100 e riguardano sia il barbecue a carbone che quello a gas. Finora sono circa 100mila le persone che stanno seguendo il corso.

Il team di “Grigliare duro” ha poi realizzato anche “Da zero e Griller”, il primo video corso italiano per diventare Grill Master e perfezionare così le proprie tecniche al barbecue. Si studierà ogni argomento del settore, come la selezione degli strumenti di lavoro, la configurazione del proprio barbecue, la preparazione dei tagli di carne, la marinatura, la salamoia e così via. È possibile anche combinare le lezioni online con dirette live sul tema. Con questo percorso formativo, insomma, le grigliate con amici e parenti diventeranno semplicemente perfette.