Facebook e Twitter intervengono sul post di Trump sul furto delle elezioni

Negli Stati Uniti è in corso lo spoglio dei voti delle elezioni presidenziali e c’è grande attesa per conoscere il risultato. Nelle scorse ore il Presidente in carica, Donald Trump, ha pubblicato un messaggio molto controverso sui social: “Parlerò stasera, una grande vittoria!”. Poco dopo ha aggiunto: “Andiamo alla grande, ma stanno cercando di rubare le elezioni. Non glielo lasceremo mai fare. I voti non possono essere espressi dopo la chiusura dei seggi”.

Il tycoon si riferiva agli Stati che accettano le schede arrivate per posta anche dopo il giorno del voto, purché risultino spedite entro il 3 novembre. In questi ultimi mesi i social media hanno adottato diversi provvedimenti per moderare i post a tema politico per evitare la diffusione di notizie false, così come l’esortazione all’odio e alla violenza.

Ecco perché, sia Twitter che Facebook, hanno deciso di segnalare agli utenti che il post di Trump potrebbe essere fuorviante. “Il contenuto condiviso, tutto o in parte, è controverso e potrebbe essere forviante in merito alla modalità di partecipazione o ad altri strumenti di coinvolgimento della cittadinanza”: questo è il messaggio che compare su Twitter sul post di Donald Trump. Cliccando su “visualizza” si può vedere il messaggio originale ma non si può commentare, in base alla norma del social per l’integrità civica che non consente di utilizzare la piattaforma per “manipolare elezioni o altri processi civici, né per interferirvi”.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Anche Facebook è intervenuto sul post di Trump, anche se in modo più blando. Le parole del tycoon sono ancora ben visibili e non hanno subito alcuna limitazione. Per gli utenti c’è solo un avviso che recita quanto segue: “Il risultato finale delle elezioni potrebbe essere diverso dal voto iniziale in quanto lo scrutinio durerà per giorni o settimane dopo la chiusura dei seggi”. C’è poi il rimando alla pagina realizzata da Facebook con il Bipartisan Policy Center per fornire agli utenti “informazioni importanti e imparziali sul processo di voto e sulle elezioni del 2020”. Per quanto riguarda il messaggio in cui Trump si attribuiva la vittoria, invece, né Twitter né Facebook sono intervenuti.