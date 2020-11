Apple annuncia una conferenza stampa: atteso il lancio di nuovi Mac

La Apple sta lanciando altre novità. L'azienda della mela ha convocato la stampa per un nuovo evento - che si terrà il 10 novembre alle ore 10:00 in California (qui alle ore 19:00) - dove racconterà le novità in arrivo. Molto probabilmente parlerà dei nuovi Mac con il chip "fatto in casa". Si tratta di un chip basato su architettura ARM, che andranno a rimpiazzare i processori intel già presenti nei pc: il suo nome è Apple Silicon.

Questa nuova conferenza stampa è la terza dell'autunno: nelle due precedenti, la casa di Steve Jobs ha presentato i nuovi iPhone, iPad e Apple Watch. L'evento è stato annunciato attraverso un messaggio, che riprende le parole del fondatore, pronunciate ogni volta che doveva mostrare al mondo l'ultimo prodotto, quello più importante. "One more thing" (ancora una cosa) è il teaser.

Secondo le indiscrezioni che abbiamo, le luci dei riflettori saranno puntante sul nuovo MacBook Air da 13 pollici e su due MacBook Pro, da 13 e 16 pollici.

L'evento si svolgerà in streaming sul sito ufficiale di Apple, su YouTube e su Apple TV.