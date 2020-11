GFVip: Adua e Dayane fanno sesso (per finta) e Brosio ci casca in pieno

Tra Adua Del Vesco e Dayane Mello si è instaurato un rapporto bellissimo. Le due sono complici, si confidano e passano molto tempo insieme. Qualche sera fa le due sexy gieffine si sono date un lungo bacio a stampo sulla bocca, sconvolgendo gli altri inquilini. Poi la sera di Halloween, complice anche il vino, le due hanno bissato in giardino... questa volta mettendoci un po' più di passione.

Da questa situazione, qualche sera dopo, è nato uno scherzo ai danni di Paolo Brosio, che è da poco entrato nella casa, ma che è già stato preso di mira più volte dal resto della combriccola. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno pensato di far credere al malcapitato che tra Adua e Dayane fosse scoppiato l'amore. Hanno architettato un rapporto sessuale nella lavatrice, dove si trova un letto matrimoniale. Era circa mezzanotte, i concorrenti si trovavano in cucina un po' annoiati e qui è iniziato tutto. Dalla lavatrice sono iniziati ad arrivare dei gemiti di piacere. Brosio incredulo: "Ma una roba così non si è mai vista. Ma lo fanno tutte le notti? Che caldo, vado a mettere la testa nel congelatore". Scherzo riuscitissimo.

Ma non finisce qui. Per rendere il tutto più credibile, una volta uscite dalla loro alcova di fortuna, Adua Del Vesco e Dayane Mello sono state assalite da Tommaso e Stefania, che ci hanno messo il carico da 90 e le hanno rimproverate per il troppo rumore e la poca decenza che hanno mostrato. Nel frattempo, Brosio era sempre più incredulo: "Dai ditemi che è uno scherzo". Alla fine gli altri concorrenti hanno ceduto e hanno vuotato il sacco.