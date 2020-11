Elezioni USA, la frase choc di Amanda Knox: “I prossimi 4 anni non saranno peggiori di quelli che ho passato in Italia”

Negli Stati Uniti in queste ore è in corso lo spoglio dei voti delle elezioni presidenziali e tanti personaggi stanno commentando l’andamento delle votazioni sui social. Tra questi c’è anche Amanda Knox, l’ex studentessa dell’Università per stranieri di Perugia, accusata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher. Oggi Amanda è una giornalista, una scrittrice e una speaker radiofonica che ha un largo seguito di followers online.

La giovane è tornata a far parlare di sé pubblicando sui social un post considerato da molti di cattivo gusto, nel quale, commentando le elezioni USA, ha fatto riferimento al periodo trascorso nel nostro Paese. La frase choc recita quanto segue: “Qualsiasi cosa accada, i prossimi quattro anni non potranno essere brutti come quelli che ho passato io durante gli studi all’estero in Italia, giusto?”.

Whatever happens, the next four years can't be as bad as that four-year study abroad I did in Italy, right? — Amanda Knox (@amandaknox) November 4, 2020

Non è la prima volta che Amanda Knox fa commenti ironici sulla sua vicenda giudiziaria e le sue parole in queste ore stanno facendo molto discutere sui social: molti utenti italiani, infatti, l’hanno accusata di mancare di rispetto alla vittima Meredith e anche alle istituzioni del nostro Paese.