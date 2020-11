Ecco chi è Sarah McBride, la prima transgender eletta senatrice negli Usa

La 30enne democratica Sarah McBride è la prima transgender della storia degli Stati Uniti d'America ad ottenere un incarico legislativo al Senato. Le sue parole dopo la vittoria sono state: «Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto le elezioni generali. Grazie, grazie, grazie».

We did it. We won the general election.



Thank you, thank you, thank you. — Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020

La McBride ha ottenuto una maggioranza schiacciante dei voti (pari all'86%) nel Delaware, lo stato di Joe Biden. Ma chi è questa giovane politica?

Classe 1990, Sarah è un'attivista per i diritti delle persone LGBTQI+ e, a dispetto dell'età, ha già una lunga carriera politica alle spalle (sempre legata ai democratici). Ad oggi è considerata la principale sostenitrice della legge dello Stato che vieta ogni tipo di discriminazione in base all'identità di genere. Tra le sue battaglie politiche, raccontate nel libro "Tomorrow Will Be Different", ci sono quelle per l'assistenza sanitaria e la tutela dei minori.

Sul suo account Twitter Sarah ha scritto: “Chiunque si preoccupi che la propria realtà e i propri sogni si escludano a vicenda, sappia che il cambiamento è possibile. Sappiate che la vostra voce è importante. Sappiate che potete farlo anche voi”.

