Valentino Rossi ancora positivo al Covid: forse dovrà saltare anche il GP di Valencia

Valentino Rossi è risultato nuovamente positivo Covid-19 all'ultimo tampone effettuato martedì 3 novembre. Ora il pilota rischia di dover rinunciare anche al prossimo GP d'Europa in programma per questo weekend a Valencia.

Il Dottore, che ha già dovuto saltare i due precedenti GP di Aragon, confida ancora nell'esito di un ulteriore tampone al quale si sottoporrà oggi stesso (4 novembre). Se quest'ultimo tampone dovesse finalmente risultare negativo, avrà il tempo per completare il secondo test PCR richiesto dalla Dorna e volare a Valencia per partecipare alla gara.

Rossi ha scoperto lo scorso 15 ottobre di aver contratto il virus, ma, dopo due giorni di malessere, è tornato a sentirsi completamente in forma, per questo ha dichiarato: «Sono molto triste perché mi sento bene, e non vedo l'ora di tornare a bordo della mia M1 e riunirmi con la mia squadra. Spero davvero che il prossimo risultato del test PCR sia negativo, perché mancare due gare erano già due di troppo».

Intanto, dopo i due weekend di ottobre nei quali Maverick Viñales ha gareggiato come unico pilota, il team Yamaha ha annunciato il nome del secondo pilota che, in caso di assenza di Rossi, prenderà il suo posto. Si tratta dell'americano Garrett Gerloff, alla sua primissima esperienza di guida a bordo di una YZR-M1.

(Credits photo: Getty)