Se hai un gatto, questo è il letto geniale che fa per te (e per lui)

Un team di designer ha creato un letto che farà letteralmente innamorare qualsiasi proprietario di gatti. A prima vista sembra un normalissimo letto, ma al suo interno nasconde tutto ciò che un felino può desiderare...

Nella presentazione del prodotto i designer spiegano che, pur avendo una funzione normalissima per il proprietario, questo letto speciale funge anche da "cuccia per gatti".

Al suo interno nasconde infatti dei passaggi segreti che i gatti possono usare per dormire, riposare o per nascondersi quando hanno bisogno di rifugiarsi in un luogo sicuro.

I designer di Catlife, specializzati in arredi per gatti, rispondono subito anche ad una domanda che certamente avrà sfiorato la mente di chi conosce le abitudini notturne di questi adorabili felini: in questo letto gli umani riusciranno a dormire? A quanto pare la risposta è si, perché il labirinto che si nasconde sotto il materasso non offre ai gatti uno spazio sufficiente per correre e giocare.

Questo letto, dunque, è perfetto soprattutto per i gatti più timidi o che amano nascondersi.

Al momento dell'acquisto, la struttura viene fornita già completa di materasso, due comodini e alcuni altri accessori. Il prezzo varia dai 550 ai 680 dollari in base alla versione scelta.

(Credits photo: Instagram/catlife)