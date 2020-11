Il pranzo di nozze salta causa Covid: sposi festeggiano da soli in trattoria

Dopo l'ennesimo blocco dei festeggiamenti imposto per contrastare la diffusione del contagio, una coppia di sposi ha deciso di non aspettare più e ha festeggiato il "si" in modo decisamente originale: con un pranzo da soli in una trattoria del centro di Firenze.

Gli sposi in questione sono Valentina e Diego, originari di Livorno. La coppia (come tante altre coppie italiane), aveva organizzato il matrimonio con largo anticipo fissando la data per il 9 maggio scorso, ma hanno dovuto fare i conti con un primo rinvio al tempo della prima ondata della pandemia. Tutto era stato rimandato al 31 ottobre.

Con l'ennesimo blocco dei festeggiamenti imposto in questa seconda ondata, però, avrebbero dovuto rinunciare nuovamente a sposarsi e rimandare ancora una volta tutto. E invece non si sono scoraggiati. Anzi, hanno optato per una alternativa decisamente originale.

Dopo la cerimonia in chiesa a Livorno con pochissimi intimi (nel rispetto delle norme anti-Covid), Valentina e Diego si sono diretti a Firenze per una tre giorni da turisti: hanno visitato gli Uffizi, dove hanno scattato qualche foto, e poi si sono presentati da soli e ancora in abiti da sposi nella trattoria Mario a San Lorenzo.

Il loro ingresso ha sorpreso tutti. Nonostante si trovassero da soli a festeggiare il loro matrimonio tra perfetti sconosciuti, Valentina e Diego sono stati benissimo e sono stati accolti con grande calore.

La loro foto è stata postata su Facebook dai gestori del locale fiorentino. La didascalia che accompagna la foto recita: "Non si possono fare le feste? E loro si sposano da soli. Un’emozione vederli entrare".

(Credits photo: Facebook/Tratt.Mario)