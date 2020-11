Addio all'attrice di "Ritorno al Futuro" e "Titanic": è morta a 91 anni Elsa Raven

È morta all'età di 91 anni Elsa Raven, nota per aver recitato in film come "Titanic" e "Ritorno al Futuro". A darne la triste notizia alla stampa è stato il suo agente David Shaul: si è spenta nella sua casa di Los Angeles, martedì 3 novembre. L'attrice ha recitato anche in una pellicola di Mario Monicelli, "La mortadella", al fianco di Sophia Loren e dell'immenso Gigi Proietti.

Ha iniziato a muovere i primi passi nel teatro, per poi passare alla tv negli anni '60 e infine al grande schermo. In "Titanic", la Raven si è distinta interpretando il ruolo di Ida Strauss, una passeggera vera della nave. Insieme al marito Isidor Strauss, nel film la ricordiamo nella toccante scena sul letto abbracciati prima che il natante affondasse. In "Ritorno al Futuro", invece, era la donna che esortava Marty McFly a salvare la Torre dell'Orologio.

La sua carriera al cinema è iniziata con la pellicola "I killers della luna di miele", del 1970. Da lì in poi l'abbiamo vista ne "Il postino suona sempre due volte", "Ai confini della realtà", "Proposta indecente" e "Nel centro del mirino". Si è distinta anche nelle serie tv, dove ha preso parte a "Capitol", "A-Team", "Il tempo della nostra vita" e "E.R. - Medici in prima linea".