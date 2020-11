Scimpanzé uccisi in uno zoo olandese: erano usciti dalla gabbia (dimenticata aperta)

Due scimpanzé sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco in uno zoo olandese sotto gli occhi dei visitatori: gli animali erano usciti dalla loro gabbia, rimasta aperta per un errore umano.

La tragedia è avvenuta nello zoo di Amersfoort, un comune dei Paesi Bassi situato nella provincia di Utrecht. Mike e Karibuna, questi i nomi dei due scimpanzé, avevano trovato la porta del loro recinto aperta per un errore nelle chiusure. Così, dopo anni trascorsi in uno spazio troppo angusto per loro, costretti a vivere sotto gli sguardi dei curiosi, avevano probabilmente pensato di poter assaporare un po' di liberta.

Ma l'allarme è stato immediato. I visitatori sono stati messi al sicuro e la direzione dello zoo ha optato per la soluzione più veloce e sicura: abbattere i due animali. E lo ha fatto a colpi d'arma da fuoco.

Lo zoo, attraverso un portavoce, ha giustificato la propria scelta commentando: “I due scimpanzé maschi hanno mostrato un comportamento che avrebbe potuto creare una situazione pericolosa ed è per questo che in quel momento, è stata presa la decisione di sparare”.

Un'azione preventiva per evitare un possibile disastro, ma che ha causato la morte di due animali e ha sollevato non poche polemiche. Eppure, sempre secondo lo zoo, non c'era tempo per sparare anestetici: "Data la situazione, abbiamo ritenuto che fosse troppo rischioso aspettare dai dieci ai quindici minuti perché una freccia anestetica funzionasse".

Così Mike e Karibuna, dopo una lunga e triste vita trascorsa in gabbia, non morti per mano dei loro stessi guardiani.

