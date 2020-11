Polizia trasporta un rene in Lamborghini a 230 km/h e salva una vita

La Polizia ha trasportato un rene da Padova a Roma in sole 3 ore, salvando così una vita. Il trasporto è avvenuto a 230 km/h su una Lamborghini Huracan. "Per salvare una vita non servono superpoteri, anche solidarietà e tecnologia aiutano", queste le parole delle Autorità, che hanno condiviso il video della consegna sui loro canali social.

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW — Polizia di Stato (@poliziadistato) November 5, 2020

Il Centro Nazionale Trapianti ha spiegato perché l'organo è stato consegnato in questa modalità: "Molti cittadini, specialmente sui social, si sono chiesti le ragioni di questa modalità di trasporto e perché non fossero stati utilizzati altri mezzi. In oltre il 60 percento dei casi il trasporto avviene per via aerea, attraverso voli privati e, in alcuni casi particolari, con voli di Stato predisposti dalla Presidenza del Consiglio con il supporto dell'Aeronautica militare. Per il resto, soprattutto per quegli organi con tempi di ischemia maggiori (ovvero che possono sopravvivere fuori dal corpo per più ore di altri, come i reni), il trasporto avviene su gomma attraverso i servizi di emergenza del 118".

Le Lamborghini messe a disposizione della Polizia per questo genere di attività sono equipaggiate al fine di garantire la massima sicurezza durante il trasporto. Nel bagagliaio, infatti, si trova un frigo-box per conservare al meglio gli organi, e c'è anche un defibrillatore.