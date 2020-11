15 euro l’ora per addobbare gli alberi di Natale: l’idea di due sorelle

Il Natale si avvicina e immancabilmente si sente parlare di “idee sotto l’albero”. C’è chi le cerca per stupire con un regalo inatteso e chi per adornare al meglio la propria dimora. E poi c’è chi, invece, l’idea l’ha avuta proprio grazie all’albero. È il caso di due sorelle di Melbourne, Veronika Gentile e Giovanna Avati, che hanno deciso di rendere un vero e proprio business il loro amore per gli addobbi natalizi.

Una passione trasmessa alle donne australiane, che oggi hanno 30 e 40 anni, dalla madre, che anno dopo anno si è esibita in decorazioni sempre più fantasiose e a tema nel periodo natalizio. E così, dopo aver iniziato ad ornare le rispettive case, le sorelle hanno deciso di avviare un’attività decisamente particolare: addobbare le case degli altri. Ovviamente a pagamento, con un tariffario di 26 dollari australiani (pari a circa 16 euro) l’ora cadauna.

L’idea, come ha spiegato Veronika Gentile nel corso di un’intervista, è nata a seguito delle “pressanti” richieste degli amici, letteralmente rapiti da quanto ammirato in casa di Veronika. Le richieste, complici anche le istantanee postate sui profili social delle due, hanno iniziato a fioccare come fossero neve natalizia. Facendo accendere una vera e propria lampadina alla coppia di mamme, che ormai da un paio d’anni ha avviato un’attività di gran successo.

Visualizza questo post su Instagram #christmastreedecorating #christmastreeohchristmastree #presents #formybabies #astonwolf #arianasnow #santababy Un post condiviso da Veronika Gentile (@veronikaa__p) in data: 24 Dic 2019 alle ore 6:16 PST

Le due designer di alberi hanno stabilito da subito regole e tariffe. Gli addobbi spettano al cliente, in caso contrario le decorazioni extra vengono acquistate e pagate a parte. Il tempo per realizzare le opere, decisamente uniche nel loro genere, è di circa due ore.