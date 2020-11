In arrivo su WhatsApp i messaggi che si autodistruggono

Una notizia destinata a far felice più di un quarto della popolazione mondiale. Se è vero che WhatsApp conta ad oggi oltre due miliardi di utenti, lo è anche che la maggior parte di essi attendeva (o invocava) da tempo l’aggiunta di una funzione. Quale? Ovviamente quella per eliminare definitivamente i messaggi, senza lasciare traccia. Una speranza che si è trasformata in realtà, come comunicato dall’azienda di Menlo Park sul suo blog.

Si chiamano “messaggi effimeri” e restano sul telefono per pochi giorni. Sette per l’esattezza. L’obiettivo della società americana è quello di fare in modo che le conversazioni sull’applicazione di messaggistica “assomiglino il più possibile a quelle che avvengono di persona”. Niente è eterno, dunque, ma la scelta spetterà agli utenti.

Attivando la funzione, infatti, i messaggi resteranno visibili per una settimana. All’interno delle chat individuali entrambi gli interlocutori potranno attivare o disattivare la funzione, mentre nei gruppi saranno solo gli amministratori a poterne beneficiare. Questa funzionalità era già presente altrove, ad esempio su Telegram, e aveva in passato orientato la scelta di molti utenti sul mancato utilizzo di WhatsApp.

Se la funzione è attiva e non si apre la chat per una settimana, il messaggio scompare, mentre potrebbe restare visibile l’anteprima. Se si risponde a un messaggio effimero, invece, il testo citato potrebbe rimanere visibile nelle chat anche una volta superati i sette giorni. Inoltre, se lo stesso testo viene inoltrato in un gruppo in cui la funzione non è attiva, rimane visibile. Anche per questo WhatsApp raccomanda di usare la funzione dei messaggi effimeri soltanto con i contatti fidati. Per quanto riguarda i file multimediali, con la funzionalità attiva saranno visibili solo in via temporanea, ma verranno salvati sul telefono qualora siano attive le impostazioni di download automatico.

Per attivare la funzione su iPhone, bisogna aprire la chat di WhatsApp, toccare il nome del contatto e “Messaggi effimeri”, poi selezionare “Attivati”. Per disattivarli bisogna effettuare la stessa procedura, selezionando “Disattivati” in occasione dell’ultimo step. Procedura identica per gli smartphone Android, ma “Attivati” e “Disattivati” sono sostituiti da “Sì” e “No”.