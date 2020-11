I visoni trasmetterebbero il Covid mutato: la Danimarca vorrebbe abbattere 17 milioni di esemplari

In Danimarca è scattato l’allarme per i visoni. Il Primo Ministro danese, Mett Frederiksn ha dichiarato che è sua intenzione far abbattere tutti gli esemplari presenti nel suo Paese che è tra i maggiori allevatori di questo animale da pelliccia. Gli esemplari, infatti, sarebbero circa 17 milioni. Il motivo di tutto questo è purtroppo legato alla pandemia: uno studio dell’agenzia governativa Staten Serum Institut avrebbe infatti individuato una nuova mutazione nel Covid presente nei visoni.

Dagli animali questa mutazione si sarebbe già diffusa all’uomo e dunque potrebbe persino mettere a rischio l’efficacia del futuro vaccino. Le persone contagiate da questa mutazione sarebbero già 12, mentre pare siano 207 gli allevamenti con visoni contagiati. Il Premier danese ha invitato tutti gli abitanti di sette aree del nord dello Jutland a non spostarsi per evitare di diffondere i contagi; nella zona bar e ristoranti resteranno chiusi.

Sul caso l’OMS fa sapere: “Siamo a conoscenza delle segnalazioni dalla Danimarca a proposito di alcune persone infettate da Covid dai visoni, con alcune modifiche genetiche nel virus. Siamo in contatto con le autorità danesi per saperne di più”. Intanto la Danimarca avrebbe già iniziato ad abbattere i visoni, cosa che ha scatenato l’indignazione delle associazioni animaliste.

“È un vero e proprio orrore – ha commentato l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) – uno sterminio annunciato che dovrebbe far riflettere tutti gli stati europei sulla necessità impellente di dire stop agli allevamenti di animali da pelliccia”. Con l’occasione, alcune associazioni hanno chiesto che questi allevamenti vengano subito chiusi anche in Italia.