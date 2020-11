A Lucca dei volontari portano a spasso i cani di chi è in quarantena

Ottobre ha fatto segnare la tanto temuta seconda ondata dell’epidemia da Coronavirus, con l’aumento di contagi in tutta Italia. Rispetto a marzo il Covid-19 si è svelato un virus più “democratico”, andando a colpire pressoché tutte le province italiane. Tra queste anche quella di Lucca, che soltanto nella giornata di ieri, giovedì 5 novembre, ha registrato 243 casi.

Il nuovo boom è stato accompagnato, nel capoluogo toscano, dal ritorno in campo dell’amministrazione comunale insieme con Anpana Lucca. L’Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente, sotto il coordinamento del Centro operativo comunale di Protezione Civile, si sta attivando per prestare assistenza ai cittadini positivi e in quarantena che hanno animali domestici.

Chi ha un cane e non ha un giardino, infatti, si trova ad affrontare l’enorme problema di non poterlo portare a spasso per espletare i suoi bisogni fisiologici. I volontari di Anpana offrono proprio questo tipo di servizio, già attivato durante il lockdown nella scorsa primavera, provvedendo a tutte le necessità dei vostri amici a quattro zampe.

Si tratta di un servizio a 360° che comprende, in caso di bisogno, anche l’acquisto di cibo e medicinali, l’accompagnamento dal veterinario e la toelettatura. Durante la prima fase dell’emergenza, inoltre, numerosi sono stati i trasferimenti di animali da una Regione all’altra con mezzi attrezzati appositamente: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto sono state alcune di quelle toccate dai volontari.

L’iniziativa “Zamp-eggiando con il tuo cane”, si rivolge alle famiglie positive, in quarantena preventiva e/o comunque fragili. Per qualsiasi emergenza si possono contattare i volontari attraverso i numeri messi a disposizione dall'associazione: “Più che mai, in queste situazioni difficili – sottolineano i volontari - è particolarmente importante 'fare rete' tra associazioni per raggiungere uno scopo comune e Anpana, Lav e Animalisti Italiani ci sono per aiutare i vostri animali”. L’amministrazione comunale ha inoltre l’obiettivo di coinvolgere anche le associazioni dell’Osservatorio comunale affari italiani in modo da avere più volontari disponibili sul territorio e soddisfare tutte le richieste destinate ad arrivare.