Arriva a Malpensa con 14mila euro (non dichiarati) nascosti nel televisore

Soldi non dichiarati nascosti all’interno dell’imballaggio di un televisore. È quanto hanno scoperto i funzionari dell’Ufficio Dogane e Monopoli dell’Aeroporto di Malpensa, grazie alla collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, nel corso dei controlli di rito sulla merce al seguito dei viaggiatori.

Un passeggero, in partenza per la Turchia, ha dichiarato di trasportare un importo in denaro inferiore a 10.000 euro ma, una volta sottoposto al controllo dei bagagli, sono stati rinvenuti ulteriori 14.000 euro nascosti all’interno di un televisore imballato. Stando a quanto ammesso dal viaggiatore, che è stato multato vedendosi applicate le sanzioni previste dalla legge, la valuta non dichiarata sarebbe stata destinata in Nigeria, a Lagos.

Lo scalo milanese non è nuovo a situazioni del genere. Non più tardi di inizio settimana, infatti, sono stati fermati due uomini che avevano nascosto complessivamente 120mila euro in contanti prima di imbarcarsi rispettivamente per Istanbul e Addis Abeba. Nell’occasione la Guardia di Finanza li ha scoperti grazie all’aiuto del pastore tedesco antivaluta Heidi, recuperando 50.000 euro. Il passeggero turco aveva nascosto 88mila euro nella valigia, mentre i 32mila del passeggero nigeriano diretto in Etiopia erano distribuiti in varie confezioni di pasta presenti all’interno del suo bagaglio.

Gli importi superiori al limite trasportabile di 10.000 euro sono sottoposti al sequestro amministrativo del 50% della valuta in eccedenza. Soltanto dall’inizio dell’emergenza i controlli effettuati a Malpensa dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno permesso di sequestrare quasi 10 milioni di euro, di cui 6 non dichiarati.