Questo gatto vampiro (che nessuno voleva adottare) spopola sui social

Un piccolo vampiro con i baffi. Se ci si imbattete in un suo scatto sul web, può venire il legittimo dubbio che si tratti di un fotomontaggio. Ma non lo è. A Ekaterinburg, capoluogo dell'Oblast' di Sverdlovsk in Russia, vive Griu, un gatto nero nato con due insolite zanne sporgenti dall’arcata inferiore del muso. Un difetto nella dentatura che gli è valso il soprannome di Dracula e gli è costato molto in termini d’affetto, poiché diverse famiglie lo hanno scartato rinunciando all’adozione dopo averlo visto.

Questa unicità lo ha reso inviso a molti, ma non ad Olga, che se ne è innamorata non appena lo ha visto nel suo rifugio. La donna non gli ha soltanto offerto amore, vitto e alloggio, ma gli ha anche fornito la sua rivincita a tutto campo. Come? Rendendolo una star del web. Griu è infatti diventato a tutti gli effetti un gatto influencer e fa faville su Instagram per una nobile causa.

È proprio lui, del resto, a promuovere la vendita di libri e gadget il cui ricavato serve per aiutare gatti randagi salvati dalla strada e bisognosi di cure: “Tutti lo hanno rifiutato a causa del suo muso da vampiro – ha raccontato la nuova proprietaria -, invece ora mi chiedono: ‘Di che razza è questo gatto? Dove posso trovarne uno con gli stessi denti’?”. La vendetta di Griu, che convive pacificamente con un cane a tre zampe adottato da un rifugio, è servita fredda… e con stile. Nelle sue foto su Instagram, infatti, è solito sfoggiare un travestimento da Dracula, con tanto di corna e mantello. Alla faccia di chi lo ha rifiutato.