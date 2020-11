Cucciolo di panda insegue il custode dello zoo per non restare solo

Una scena dolce e triste allo stesso tempo. Arriva dalla Cina e, grazie a un filmato diffuso su YouTube, è diventata subito virale. Il protagonista è un cucciolo di panda, di nome Chun Sheng, nato lo scorso 21 marzo in pieno lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da coronavirus. Le immagini lo ritraggono mentre insegue il custode dello zoo in cui nato e dove tutt’oggi vive.

Chun Sheng, nato prematuro e messo in un’incubatrice, è il terzo cucciolo di un panda di 11 anni, di nome Zhi Zhi, che nel 2017 aveva concepito una coppia di gemelli maschi. Si tratta di animali nati in cattività e abituati a condurre una vita completamente opposta rispetto a quella che avrebbero vissuto nel proprio habitat naturale. Per questo motivo Chun Sheng si è abituato alla presenza degli esseri umani e all’interazione con loro.

L’attaccamento nei confronti del custode, dunque, non è stato altro che ovvia conseguenza. Lo zoo è diventato infatti il suo mondo, l’unico che conosca. Questo cucciolo di panda, animale per natura abituato a condurre una vita solitaria e a marcare il proprio territorio, è ormai avvezzo a comportarsi alla stregua di un animale domestico ed è alla continua ricerca di attenzioni e coccole, arrivando perfino a farsi prendere in braccio. Un comportamento che dimostra in maniera evidente come la vita in luoghi simili, dove non possono vivere in cattività, modifichi il comportamento naturale degli animali. Con tutto ciò che ne consegue per la privazione del benessere e per le sofferenze a loro inflitte.