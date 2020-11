Brad Pitt va a trovare Angelina Jolie e poi fugge da un’uscita secondaria

Brad Pitt starebbe cercando di riavvicinarsi ad Angelina Jolie, forse nel tentativo di risolvere i loro problemi o addirittura di tornare insieme, dopo la separazione dovuta in gran parte ai suoi problemi con l’alcool. Al momento tra i due è ancora in corso la causa per l’affidamento dei figli ma pare ci sia una tregua, non a caso l’attrice di recente ha permesso all’ex marito di vedere i ragazzi senza ostacoli. Negli ultimi mesi, infatti, Brad Pitt è stato visto più volte andare a casa della sua ex per stare con i figli.

Qualche giorno fa, però, è accaduto qualcosa di strano. Brad Pitt è stato avvistato mentre si recava a casa di Angelina Jolie ma poi sarebbe “fuggito” da un’uscita secondaria, come per nascondersi. A riportare la notizia è il tabloid britannico The Sun: “Pitt è arrivato nella proprietà di pomeriggio ed era impossibile non vederlo nella sua Tesla bianca sportiva – si legge nell’articolo – è rimasto lì per circa un’ora e mezza, scappando poi via da un’uscita privata che, di solito, non usa. Stava chiaramente facendo tutto il possibile per non essere visto”.

Adesso in tanti si chiedono il perché di questo strano comportamento: forse tra i due c’è davvero un riavvicinamento ma per adesso preferiscono non farlo sapere pubblicamente? Secondo una fonte anonima del Sun, Brad Pitt starebbe cercando di rimediare, cercando quanto meno di fare pace con la sua ex: “Brad vuole assolutamente mettere fine a tutte le brutture che sono successe e che sono andate avanti troppo a lungo – ha affermato la fonte – In questo momento la sua unica preoccupazione è stabilire una sorta di tregua, per il bene dei figli, ma anche per lui e Angelina, e di cercare di risolvere le cose fuori dall’aula il più possibile”.

L’attore starebbe cercando di riconciliarsi con Angelina, dunque, più che altro per amore dei loro sei figli, Maddox di 19 anni, Pax di 16, Zahara di 15; Shiloh di 14 e i gemelli Vivienne e Knox di 12. Loro avrebbero pagato il prezzo più alto per la separazione dei genitori: ecco perché probabilmente adesso Brad Pitt sta tentando di rimediare ai suoi errori.