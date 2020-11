23enne non si lava i denti da dieci anni (e spiega le sue ragioni)

Alice Kid, 23 anni, insegnante, segni particolari: non si lava i denti da più di dieci anni.

La giovane donna londinese comprende quanto per certi versi la sua storia possa sembrare curiosa, ma sprezzante del giudizio altrui, racconta di aver preso questa decisone nonostante le numerose raccomandazioni. Alice da bambina ha anche portato il tanto odiato apparecchio per i denti ma, ad un certo punto, ha deciso di gettare via lo spazzolino.

Riferisce che, nonostante la sua inesistente igiene orale, nessuno si è mai lamentato del suo alito - nemmeno il compagno con cui ha un figlio, Carter - dal momento che consuma regolarmente gomme da masticare.

Altrettanto sbalorditivo è il fatto che in questi anni Alice non abbia mai avuto carie, a dispetto della sua condotta. “Vado dal dentista una volta all’anno e non mi chiedono mai informazioni sulla mia igiene orale. Di solito si limitano a rimuovere il tartaro. Continuano a dirmi di lavarmi i denti, ma perché dovrei farlo? I miei denti sono sempre lisci e bianchi, quindi perché dovrei passare il tempo a lavarmeli?”.

Fino ad oggi racconta di aver avuto una sola carie, risalente ai tempi in cui era bambina. Conduce uno stile di vita sano, segue una dieta bilanciata, non fuma e non beve alcolici.

“Non mi lavo mai i denti. È un’ammissione terribile da fare ed è uno di quei tabù sociali di cui nessuno dovrebbe parlare. Ma la verità è che non mi preoccupo e non lo faccio da dieci anni. Quando mi guardo allo specchio vedo che i miei denti sono perfetti. Da bambina mi lavavo i denti quando mi ricordavo. A 12 anni ho dovuto portare l’apparecchio per più di un anno e l’ortodontista che ho visto parlava sempre di lavarsi i denti mentre avevo l’apparecchio. Forse è per questo che mi sono ribellata. Quando ho tolto l’apparecchio a 13 anni, ho buttato via il mio spazzolino”.

Queste sono le sue dichiarazioni rilasciate al quotidiano britannico “The Sun” e aggiunge: “Non è facile mantenere un segreto, non l’ho mai detto al mio ragazzo, ma lui non se n’è mai accorto“.

