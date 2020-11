Rugby, Andrea Lo Cicero sotto shock: un cacciatore uccide la sua asina

Andrea Lo Cicero è sconvolto. L'ex campione di rugby ha raccontato che la sua asina Alessia è stata ammazzata a colpi di fucile da un cacciatore. La tragedia si è consumata nella sua fattoria a Nepi, in provincia di Viterbo, dove Andrea abita con la moglie e il figlio. Da diversi anni, l'ex della nazionale di rugby vive nella natura e alleva asini, destinati alla cura dei bambini con disabilità o affetti dalla sindrome di down. Questi animali, infatti, sono dolcissimi e sono molto bravi ad aiutare i piccoli che hanno problemi.

Durante una battuta di caccia al cinghiale, domenica pomeriggio, un cacciatore ha sentito un rumore nel bosco e ha sparato. Purtroppo si trattava di Alessia, che si è riversata a terra in un istante. Lo Cicero con la sua famiglia si trovavano lì vicino e hanno trovato subito l'animale. La paura maggiore è stata per il figlio, che era nei pressi quando il cacciatore ha sparato: "Poteva colpire mio figlio", ha detto Andrea. E poi ha aggiunto: "Sono molto scioccato per questa cosa accaduta vicino alla nostra casa".

La Polizia ha fermato l'uomo, l'ha portato in caserma e ha proceduto con l'identificazione. Pare che il cacciatore si trovasse a una distanza troppo ravvicinata dalla casa, cosa non consentita, per di più delimitata da una recinzione.

Lo sfogo di Andrea sui social ha commosso tutti. Ha pubblicato un video in cui fa vedere il povero asino per terra, non riesce a trattenere le lacrime: "Non si può ammazzare un animale così, è come un figlio per me", grida. Di seguito il filmato (immagini forti).