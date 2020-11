Per fare un video rischia la vita raccogliendo un pesce pietra, il più velenoso del mondo

Cosa si è disposti a fare pur di ottenere un po’ di popolarità sui social? Un uomo di nome Jeffrey Coleman in Australia per questo motivo ha rischiato la vita: stava passeggiando sulla battigia quando a un certo punto si è accorto che a terra c’era un pesce pietra che, tra l’altro, stava per calpestare. Questa creatura è considerata pericolosissima: si tratta, infatti, del pesce d’acqua salata più velenoso del mondo.

L’uomo non ha esitato a raccoglierlo per mostrarlo ai suoi followers in un video su Tik Tok: mentre teneva in mano la creatura marina, nella clip l’utente ha spiegato che questo pesce inietta il veleno attraverso le spine poste sul suo dorso.

Alla fine, l’uomo ha lasciato andare il pesce pietra rimettendolo in acqua e ha invitato i suoi followers a non imitarlo e a non raccogliere mai un esemplare di questa specie perché il rischio è davvero alto.