Sophia Loren in lizza per le nomination agli Oscar 2021?

Secondo un'indiscrezione del magazine americano Variety, Sophia Loren sarebbe tra le favorite alle nomination agli Oscar 2021 come migliore attrice protagonista per la sua ultima interpretazione.

L'attrice ha interpretato il ruolo della protagonista nel film inedito "La vita davanti a sé", prodotto per Netflix da Palomar e diretto da suo figlio, il regista Edoardo Ponti, disponibile in streaming dal 13 novembre.

Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Romain Gary, è ambientato a Bari e racconta la storia di un'anziana ebrea ed ex prostituta che per sopravvivere ospita nella sua casa un ricovero per bambini con situazioni difficili. Tra questi c'è Momò, un bimbo senegalese con cui nasce (non senza conflitti iniziali) una grande amicizia.

Sophia Loren, che ha vinto la sua prima statuetta nel 1962 con "La ciociara" e una nel 1991 come riconoscimento alla carriera, potrebbe correre ancora una volta per l'Oscar, questa volta in competizione con attrici del calibro di Frances McDormand, Michelle Pfeiffer, Viola Davis, Meryl Streep, Kate Winslet ed Elizabeth Moss.

