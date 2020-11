La signora Angela da Mondello si difende: “Non sono in carcere, mi hanno solo fatto una multa”

Nei giorni scorsi sui social la signora Angela Chianello ha pubblicato diverse foto che la ritraggono in studio di registrazione: proprio così, la donna diventata famosa la scorsa estate per la frase “Non ce n’è Coviddi” ha appena inciso una canzone, il suo “primo singolo”. E ha anche girato il video del brano, pubblicando foto e clip del set su Instagram.

Queste foto hanno fatto molto discutere perché si vede chiaramente che né la signora né gli altri protagonisti del video hanno indossato la mascherina durante le riprese, né tanto meno hanno rispettato le distanze di sicurezza. In queste ore in tanti stanno criticando la signora Angela, sia per la decisione di darsi alla musica approfittando della popolarità ottenuta con la sua frase tormentone (popolarità che all’inizio ha cercato di evitare, essendo diventata oggetto di scherno sui social, ma che poi invece ha sfruttato a suo favore), sia per il mancato rispetto delle norme di sicurezza sul set del suo video. C’è chi ha addirittura insinuato che la donna fosse finita in carcere.

Alla fine Angela ha deciso di mettere a tacere queste voci con un video girato in casa sua, nel quale si sfoga e racconta la sua verità: per il mancato rispetto del distanziamento e dell’obbligo di mascherina è stata semplicemente multata. “Certo, mi assumo le mie responsabilità – ha detto – perché quando siamo sul set non possiamo tenere le mascherine, ma le mettiamo subito dopo. La prossima volta – ha ironizzato – mi porterò un metro per misurare la distanza”. Ai suoi detrattori, Angela ha risposto così: “La dovete smettere, finitela di criticare, siete solo invidiosi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela Chianello (@angelachianello_real) in data: 9 Nov 2020 alle ore 10:48 PST

Tra i commenti al post ci sono tante persone che la insultano e la criticano, ma anche tanti fan. Intanto il video che ha destato tanto scalpore è stato pubblicato e la canzone si intitola, guarda caso, “Non ce n’è”.