Gerry Scotti è stato ricoverato in terapia intensiva per alcuni giorni (ora sta meglio)

Momenti di paura per Gerry Scotti: il popolare conduttore Mediaset è stato ricoverato in un ospedale di Milano e avrebbe trascorso alcuni giorni in terapia intensiva per difficoltà respiratorie legate al Covid-19.

Lo scorso 26 ottobre Gerry aveva annunciato personalmente attraverso i suoi canali social di aver contratto il virus. Nel suo post si legge: "Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti dell’affetto e dell’interessamento”.

Tuttavia, secondo Tpi, successivamente il conduttore è stato ricoverato in ospedale, dove avrebbe trascorso una decina di giorni in terapia intensiva a causa di difficoltà respiratorie. Ora, sempre secondo la testata, la situazione sarebbe decisamente migliorata, tanto da consentire a Gerry di essere trasferito in un altro reparto.

Una buona notizia per tutti i fan: speriamo di poter vedere presto Gerry Scotti nuovamente alla conduzione dei suoi programmi.

(Credits photo: Getty)