Nasce la "stanza degli abbracci" per consentire il contatto nelle residenze per anziani

Abbiamo imparato in questi lunghi mesi di pandemia come le residenze per anziani siano fra i luoghi più a rischio, con decine di contagi, nonostante l'interruzione delle visite e tutte le protezioni del caso.

A Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, hanno però trovato il modo per far sentire meno soli gli ospiti di una casa di riposo, creando la "stanza degli abbracci".

Nel centro servizi alla persona Domenico Sartor, è possibile infatti il contatto fra familiari e anziani ospiti attraverso delle speciali protezioni e delle barriere che consentono il contatto, ma solo con delle protezioni di plastica totali. I parenti aspettano all'esterno e poi, dopo i controlli di sicurezza e l’igienizzazione, entrano in piccoli gruppi. Qui vedono i loro cari, non solo a distanza, ma potendosi toccare e abbracciare come non facevano da molti mesi. Dopo settimane di videochiamate, un grande passo avanti per le decine di persone ospitate.

Il vicesindaco di Castelfranco Veneto Paolo Polidori ha spiegato: "Vanno valutate tutte le vie possibili per togliere da un dramma enorme le nostre persone anziane all'interno delle case di riposo. Questo anche perché le prospettive per il futuro non sono rosee. Già da mesi i parenti non possono visitare i loro cari e questo chissà per quanto tempo ancora".

(Credits photo: Facebook.com/CentroServiziSartor)