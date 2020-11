Invasione di scherzi telefonici al numero verde istituito da Trump per denunciare brogli elettorali

Donald Trump continua a sostenere di aver perso le elezioni per la presidenza a causa di brogli elettorali e, deciso ad avviare una battaglia legale per il riconteggio dei voti, ha deciso con il suo team di istituire un numero verde per raccogliere le denunce dei cittadini a sostegno della sua tesi.

Peccato, però, che il numero verde, piuttosto che raccogliere denunce, sia stato preso di mira da centinaia di utenti di TikTok e Twitter che lo hanno inondato di scherzi telefonici e prese in giro del tipo: “Buon giorno, volevo votare Trump, ma me lo hanno impedito perché ero nudo” oppure “Sono un elettore di Trump e ho mangiato la scheda”.

Eric Trump, uno dei figli del presidente uscente, su Twitter ha apertamente accusato il comitato democratico di aver orchestrato questo attacco al numero verde, inondandolo di messaggi di spam, per bloccare le migliaia di denunce che starebbero arrivando: "Mi chiedo cosa vogliano nascondere", ha concluso.

Un portavoce della campagna elettorale di Trump avrebbe dichiarato che il numero verde si sta dimostrando molto efficace per la raccolta di migliaia di testimonianze di esperienze voto "preoccupanti". Secondo alcuni, invece, si sarebbe rivelato decisamente controproducente e nelle prossime ore il servizio sarà chiuso.

(Credits photo: Getty)