Francesca Cipriani sofferente in amore: "Can Yaman non risponde ai miei messaggi"

Francesca Cipriani si è presa una cotta per Can Yaman, l'affascinante attore turco protagonista di "Daydreamer – Le Ali del Sogno" che negli ultimi tempi ha conquistato il pubblico pomeridiano di Canale 5.

La showgirl ha raccontato di averlo conosciuto a febbraio dietro le quinte del programma Live – Non è la D'Urso e di essere rimasta letteralmente folgorata dal suo sguardo.

Dopo aver parlato a lungo i due erano rimasti d'accordo che si sarebbero rivisti, ma la pandemia ha sconvolto i loro piani e ora la Cipri è affranta perché, a quanto pare, lui non risponde ai suoi messaggi: «Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata. Mi cercava con lo sguardo, gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla…».

Ma la prorompente Cipriani non demorde e per rivedere il suo amato ha deciso di chiedere aiuto a Cristiano Malgioglio, che ha un fidanzato che vive in Turchia: «Devo chiedere a Malgioglio di andare a Istanbul dai nostri amori appena sarà possibile», ha affermato la showgirl.

Riuscirà a conquistare il bel 30enne?

(Credits photo: Instagram/francescaciprianiofficial e canyaman)