Ecco chi è Anya Taylor Joy, la protagonista della serie "La regina degli scacchi"

The Queen’s of Gambit (La regina degli scacchi) è la nuova serie tv (disponibile da ottobre) ispirata al romanzo di Walter Tevis del 1983 che ha conquistato il pubblico di Netflix.

Protagonista della serie è l'attrice Anya Taylor Joy che veste i panni di Elizabeth Harmon, una ragazzina cresciuta in un orfanotrofio che riesce a cambiare la sua vita (e a sfidare i pregiudizi) grazie all'incredibile talento nel gioco degli scacchi, appreso da un custode della struttura che la ospita fin da bambina.

Il racconto è tratto da una storia vera e, sebbene arricchito da elementi di fantasia, si cala in un contesto storico reale, come quello della sfida tra Stati Uniti e Russia che si ripercuote anche nel mondo degli scacchi.

Ma il successo della serie è dovuto principalmente al geniale personaggio di Beth e alla straordinaria interpretazione di Anya Taylor Joy, che sembra essere nata per quel ruolo (che interpreta dagli anni dell’adolescenza in orfanotrofio fino all’età adulta).

Su questa interpretazione l'attrice ha raccontato: "Ho dato l’anima per questo ruolo. Eravamo io e Beth, e Beth e me. Abbiamo affrontato un viaggio insieme. E non ho mai avuto un legame così forte con un personaggio: se lei passava una brutta giornata, succedeva lo stesso anche a me”.

Anya Taylor Joy è considerata l'attrice rivelazione del 2020, ma il suo esordio risale al 2016 nel film The Witch. L'attrice ha recitato anche in Peaky Blinders e in Emma e presto vestirà i panni di Furiosa nello spin-off di Mad Max.

