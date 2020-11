"Non voleva cucinare": uomo ammazza compagna, madre e sorella di lei

È possibile sparare un colpo di pistola alla fidanzata, nonché madre di tuo figlio, perché si rifiuta di cucinare? Questo è quello che è successo a Chicago la scorsa estate: John Matthews, 25 anni, ha fatto di peggio. Oltre ad uccidere la compagna - Shonta Harris di 24 anni - ha sparato anche alla madre (56 anni) e alla sorella (27 anni) di lei.

Dopo una fuga nello stato dell'Illinois, il giovane è stato catturato e messo in carcere. "Non voleva cucinare né sistemarmi i capelli", questa è stata la giustificazione che ha dato ai Poliziotti. La giovane donna non si sentiva bene e, alle richieste del fidanzato, si era rifiutata di cucinare. Da qui è nata tutta la sua ira. Ha iniziato a colpire la donna con pugni in faccia. Terrorizzata, la ragazza ha chiamato la madre e la sorella, raccontando quello che era accaduto e chiedendo il loro aiuto.

Arrivate a casa della figlia, mamma e sorella hanno iniziato a chiedere spiegazioni all'uomo, che per tutta risposta ha sparato due colpi di pistola, uccidendole sul colpo. Poi è rientrato in casa e ha ammazzato anche la fidanzata. Una vera e propria strage familiare, che non troverà mai una motivazione razionale.