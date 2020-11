Questa donna ha probabilmente la bocca più grande che tu abbia mai visto

Sam Ramsdell è diventata famosa sui social per una caratteristica molto particolare del suo viso: ha una bocca davvero enorme. Probabilmente è la bocca più grande che si sia mai vista.

La donna scherza spesso su questo aspetto e ha realizzato diversi video in cui prova agli utenti di TikTok quanto sia grande la sua bocca. E proprio uno di questi video nelle ultime settimane è diventato virale, tanto da superare i 13 milioni di visualizzazioni.

Nel video in questione Sam si trova in aiuto e si riprende mentre mangia un panino di Subway, affermando di essere in grado di finirlo in soli due morsi.

@samramsdell5 Reply to @hopt690 if I really wanted to I can prob eat the entire thing in 2 bites ♬ original sound - samramsdell5

Alcuni pensano che la bocca di Sam non sia reale e per realizzare i suoi video la donna usi un filtro, ma non è così. Spesso gli utenti dei social le pongono delle domande piuttosto bizzarre a cui la donna non si sottrae mai. Anzi, risponde a tutti con molta autoironia.

Ciò che a Sam dispiace molto, però, è di essere diventata famosa per la dimensione della sua bocca e non per le sue doti canore. Infatti molto spesso posta anche dei video in cui canta. E basta guardare qualcuno dei suoi video per capire che lo fa benissimo!

(Credits photo: TikTok/samramsdell5)