Jason Momoa: “Dopo Il Trono di spade ero pieno di debiti”

Il ruolo che per primo ha fatto conoscere Jason Momoa al grande pubblico è stato certamente quello di Khal Drogo, il leader del popolo Dothraki ne “Il Trono di Spade”, la saga fantasy basata sui romanzi di George Martin. Purtroppo, però, l’iconico personaggio muore nell’ultimo episodio della prima stagione dell’amatissima serie tv, dunque la sua partecipazione è stata piuttosto breve. Effimero è stato anche il successo che l’attore ha ottenuto grazie a questo ruolo: una volta morto il suo personaggio, infatti, ben presto la sua popolarità è andata scemando e per lui è iniziato un periodo davvero difficile.

In una nuova intervista per InStyle, Momoa ha infatti rivelato: “Dopo Il Trono di Spade non riuscivo a trovare un altro lavoro – ha detto – stavamo morendo di fame ed ero pieno di debiti. È davvero difficile avere dei figli e vivere questa situazione”. Jason è sposato con l’attrice Lisa Bonet e la coppia ha due figli: la famiglia, dunque, ha vissuto un periodo davvero complicato fino a che, finalmente, è arrivata la proposta per “Aquaman”. Questo ruolo ha riportato l’attore in alto e lo ha fatto conoscere ad un pubblico ancora più ampio. In seguito ha realizzato altre serie tv e film, l’ultimo dei quali è il rifacimento del cult degli anni ’80, “Dune”, in uscita nel 2021.

Come ha raccontato a BoredPanda l’esperto di Hollywood, Mike Sington, Jason Momoa è unico nel suo genere ed è per questo che ha avuto difficoltà: “Il pubblico – ha spiegato – spesso tende a stereotipare gli attori con i personaggi per i quali sono conosciuti e quindi poi hanno difficoltà ad accettarli in altri ruoli”. Ma Jason ha una marcia in più, ossia la sua personalità che non passa inosservata. Oltre a essere affascinante, è anche gentile e umile: “È il fascino della sua personalità che ha portato Dwayne Johnson al successo, non le sue abilità come attore – ha spiegato ancora l’esperto – Momoa possiede tutte le caratteristiche per diventare una vera star, ha la bellezza, la personalità e un meraviglioso lato comico. Ha solo bisogno dei ruoli giusti, quelli che possano mettere in risalto queste sue qualità”. Con “Aquaman” lo scopo è stato pienamente raggiunto, ora non resta che attendere per vedere Jason in azione nei suoi prossimi film.