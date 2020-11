Chiara Ferragni diventa la Madonna nel presepe di Pontedera: “Blasfemia”

Chiara Ferragni torna al centro delle polemiche. Sempre più accostata all’arte come ideale di bellezza, la celebre influencer è apparsa come Madonna nel presepe del Municipio di Pontedera, comune in provincia di Pisa. Il tutto a pochi giorni di distanza dalla raffigurazione della Vergine con il suo volto in un fotomontaggio artistico di Vanity Fair e dopo l’accostamento alla Venere del Botticelli proposto dalla Galleria degli Uffizi sui social network.

La compagna di vita di Fedez torna così a raffigurare la Vergine Maria. L’opera è stata realizzata dall’artista Jacopo Pischedda ed è stata commissionata proprio dal Comune di Pontedera nell’ambito di una serie di produzioni artistiche da realizzare per le festività natalizie. Tuttavia in occasione della presentazione dell’iniziativa, sui social, il riferimento pop era stato taciuto dall’Ente e solo in seguito si è notata la somiglianza con la Ferragni.

Inevitabili e puntuali sono scattate le polemiche. La presenza nella natività dell’influencer, che appare accanto a San Giuseppe, viene etichettata addirittura come blasfemia. E non da parte di esponenti della comunità cattolica, a giudicare dalle parole di Matteo Bagnoli: “Considerando il luogo istituzionale dove si trova l’installazione, credo sia un gesto veramente grave e offensivo nei confronti di tutti i cittadini fedeli, praticanti e non solo. Basta farsi scherno della religione cristiana”, ha tuonato il capogruppo di Fratelli d’Italia nel piccolo comune toscano e consigliere dell’Unione dei Comuni Valdera.

Nessun commento invece da parte della diocesi di Pisa, nella figura del vescovo Benotto, mentre l’artista che ha realizzato l’opera si è così difeso: “Chiara Ferragni è una donna intelligente che usa la sua popolarità per mandare messaggi positivi, per questo l’ho raffigurata nel ruolo della Madonna”. Con buona pace, è proprio il caso di dirlo, dei moralisti.