Emicrania? La luce verde potrebbe essere più efficace di un farmaco

Il mal di testa è un problema molto diffuso e non sempre può essere risolto con l'uso di farmaci. La scienza ha studiato a lungo delle soluzioni ed ora un gruppo di ricercatori sembra essere riuscito a dimostrare l'efficacia di una terapia che non impiega farmaci, ma una luce verde.

Lo studio, che ha sperimentato e valutato l'efficacia dal punto di vista clinico della terapia con luce verde, è stato condotto dai ricercatori del College of Medicine dell'Università dell'Arizona e pubblicato a settembre 2020 su Cephalalgia Journal.

L'analisi ha coinvolto 29 volontari (di cui 7 soffrivano di emicrania occasionale e 22 di emicrania cronica) che sono stati esposti in un primo periodo a luce bianca e successivamente a diodi di luce verde. L'osservazione dei dati ha permesso di affermare che mentre la luce bianca non aveva prodotto effetti significativi, l'esposizione alla luce verde aveva ridotto i mal di testa del 69,6% nei pazienti con emicrania occasionale, e del 42,2% in quelli con con sintomi cronici.

Di certo bisognerà attendere altri studi, ma per il momento la terapia della luce verde sembra essere una valida (e meno dannosa) alternativa al trattamento con farmaci!

(Credits photo: Getty)