Rupert Grint di "Harry Potter" sbarca su Instagram in dolce compagnia

Doppia gradita sorpresa per i fan di Rupert Grint. Il 32enne attore britannico, noto al grande pubblico per aver vestito i panni di Ron Weasley nella saga di "Harry Potter", è finalmente sbarcato su Instagram. E lo ha fatto decisamente in grande stile, inaugurando l’account con la prima foto di sua figlia Wednesday.

Dopo pochissimi giorni dalla sua apertura l’account è già seguito da 2,7 milioni di utenti. Ben 2,5 sono quelli che hanno regalato una reaction al suo scatto, mentre i commenti hanno rapidamente superato il tetto delle 90mila unità: “Ehi Instagram – ha scritto l’attore di Harlow – ho solo 10 anni di ritardo, ma eccomi qui. Grint on the Gram! Sono qui per presentare a tutti voi Wednesday G. Grint. Abbiate cura di voi, Rupert”.

Ecco la foto dolcissima.

La primogenita è nata lo scorso 7 maggio dalla relazione con l’attrice Georgia Groome, sua compagna storica dal 2011. Grint, che recentemente è apparso sul piccolo schermo per le apparizioni nelle serie tv Snatch, Sick Note e Servant, ha preso parte in carriera a 16 pellicole cinematografiche e si è aggiudicato complessivamente 6 riconoscimenti (Satellite Awards, Young Artist Award, Bravo Otto, MTV Movie Award, BBC Radio 1 Teen Awards e People’s Choice Award) a fronte di 22 nomination.