Il premier Conte risponde alla lettera di un bambino e il post diventa virale sui social

Qualche giorno fa un bimbo di 5 anni di nome Tommaso aveva scritto una lettera al premier Giuseppe Conte, preoccupato per la consegna dei doni di quest'anno da parte di Babbo Natale a causa del Covid-19.

Il bambino chiedeva al Presidente di far avere a Babbo Natale "una autocertificazione speciale per consentirgli di consegnare i doni a tutti i bambini del mondo". La richiesta del piccolo, che vive in Brianza, aveva fatto il giro dei social ed era stata riportata anche da alcune testate.

Ebbene, poche ore fa è arrivata la risposta di Giuseppe Conte, pubblicata direttamente sulla pagina social ufficiale del Presidente del Consiglio dei Ministri. In questo momento difficile il premier ha trovato il tempo per rassicurare Tommaso (e tutti gli altri bambini).

"Babbo Natale mi ha garantito che già possiede un’autocertificazione internazionale: può viaggiare dappertutto e distribuire regali a tutti i bambini del mondo. Senza nessuna limitazione", scrive il premier rivolgendosi a Tommaso.

Conte si è complimentato con il bambino per il rispetto delle norme igieniche e, dopo aver confermato che sono importanti per bambini e adulti, ma anche per Babbo Natale, ha concluso scrivendo: "Gli ho raccontato che quest’anno in Italia è stato un anno molto difficile e tu e tutti i bambini siete stati adorabili. Ho saputo anche che vuoi chiedere a Babbo Natale di mandare via il coronavirus. Non sprecare l’occasione di chiedere un regalo in più. A cacciare via il coronavirus ci riusciremo noi adulti, tutti insieme. Così tu e i tuoi compagni potrete tornare presto a giocare liberi e felici e ad abbracciarvi tutti. Spensierati come sempre".

(Credits photo: Facebook/GiuseppeConte64)