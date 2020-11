Hugh Grant racconta l’esperienza del Covid: “Era come se un uomo pesantissimo si fosse seduto sul mio torace”

Hugh Grant è tra le star del cinema che hanno vissuto la terribile esperienza del Covid. L’attore ha raccontato ciò che ha vissuto in un’intervista per il The Late Show with Stephen Colbert: tutto è iniziato lo scorso febbraio, quando il 60enne ha iniziato a non sentirsi bene, così come sua moglie, Anna Eberstein, che ha contratto il virus insieme a lui.

“È iniziato tutto con delle enormi sudate – ha raccontato – ho iniziato a sentire gli occhi pulsare e in effetti erano molto più grandi e gonfi del normale. Ricordo perfettamente la sensazione di pressione sul petto, come se un uomo pesantissimo si fosse seduto sul mio torace”.

Subito dopo, Hugh Grant ha iniziato a perdere il gusto e l’olfatto: “Sono entrato nel panico e un giorno ho iniziato ad annusare tutto quello che mi capitava a tiro, fiori bidoni della spazzatura – ha raccontato ancora – ma non sentivo nulla. Ero così disperato che avrei anche annusato le ascelle degli estranei pur di sentire qualcosa – ha scherzato per poi concludere - Terminata la passeggiata sono tornato a casa e mi sono spruzzato il profumo di mia moglie direttamente in faccia, ma non ho sentito niente”.

Oltre a Hugh Grant, tra i primi divi ad aver contratto il virus c’è anche Tom Hanks: anche lui e sua moglie hanno raccontato di aver avuto sintomi e dolori terribili ma per fortuna oggi stanno tutti bene.