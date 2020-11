Emanuele Filiberto inaugura il suo primo ristorante a Los Angeles: assembramenti per strada

Emanuele Filiberto di Savoia è diventato un ristoratore a tutti gli effetti. Dopo aver girato le vie di Los Angeles con il suo carretto di street food, il principe ha deciso di aprire un ristornate in un quartiere molto vip, Westwood. Un ristorante italiano ovviamente, dove il piatto di punto è la pizza Margherita, creata molto tempo fa in onore di una sua antenata.

La sua passione per la cucina è nota ormai da tempo, e così per lui si realizza un sogno. Il ristorante si chiama Prince of Venice Restaurant. Purtroppo, però, il locale non ha fatto in tempo ad aprire che già è stato travolto dalle polemiche.

Dalle foto che sono apparse sui tabloid, infatti, nel giorno dell'inaugurazione c'erano parecchie persone, molte delle quali senza mascherina e senza rispettare la distanza di sicurezza. Una caduta di stile, oltre che di coscienza, per il principe che ha permesso tutto questo.