Grey’s Anatomy 17, le novità: è tornato Patrick Dempsey e si parla della pandemia

In Italia le nuove puntate dell’amatissima serie tv Grey’s Anatomy arriveranno il 24 novembre ma iniziano già a circolare le prime novità della nuova stagione, la diciassettesima per l’esattezza. Innanzitutto i fan saranno contenti di sapere che il personaggio di Derek Shepherd, interpretato da Patrick Dempsey, è tornato: non si tratta di flashback, bensì di scene inedite e attuali, girate proprio per i primi episodi della stagione.

In realtà, bisogna dire che, poiché il personaggio in questione è morto nell’undicesima stagione, probabilmente tornerà solo nei sogni di Meredith Grey, trovata priva di sensi nel parcheggio del Grey Sloan Memorial Hospital. La dottoressa, infatti, è stata colpita da una febbre molto alta e starà ai suoi colleghi scoprire se si tratta o meno di Coronavirus, argomento al quale, a quanto pare, la serie tv darà ampio spazio.

A convincere Dempsey a tornare nella serie pare sia stata proprio l’attrice che interpreta Meredith, Ellen Pompeo. Il grande ritorno è stato tenuto nascosto fino all’inizio della serie proprio per stupire i fan che di certo non se lo sarebbero mai aspettato. “C'è così tanta oscurità e sapevamo che riunirsi sarebbe stato un piccolo raggio di luce – ha commentato Ellen - E quindi, penso che abbiamo avuto la stessa idea, in fondo, di voler aiutare le persone e portare un sorriso sui loro volti. Quindi lui ha adorato l'idea. Eravamo molto esaltati e ci siamo divertiti a girare quella scena”. La scena in questione mostra i due personaggi su una spiaggia: “Questa ambientazione ci ha fornito un modo per vivere un po’ al di fuori della pandemia – ha commentato la showrunner della serie Krista Vernoff – il ritorno di Derek è stato pura gioia per noi, per Meredith e per i fan”.

La nuova stagione sarà ambientata dunque durante la pandemia e quindi sarà molto attuale. Come ha spiegato Vernoff, lo scopo della produzione è stato anche quello di onorare la realtà di questa piaga globale e l’impatto che sta avendo sul personale sanitario: “Oltre a questo, abbiamo dovuto escogitare modi creativi per consentire al nostro spettacolo di essere ancora divertente e romantico e regalare un po' di evasione – ha spiegato Krista - La stagione 17 ha richiesto uno sforzo enorme al nostro cast, alla nostra troupe, ai nostri sceneggiatori e ai nostri partner di Disney e ABC e ne siamo orgogliosi. Ma il nostro impegno non è nulla in confronto al lavoro dei nostri operatori sanitari in prima linea a cui è dedicata questa stagione. Ci auguriamo – ha concluso - che la serie ispiri a indossare la mascherina per proteggersi a vicenda. Derek Shepherd direbbe: 'È un bel giorno per salvare delle vite'”.