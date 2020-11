Ricordate lo spot Barilla degli anni ’80? Ecco com’è oggi quella bambina

Correva l’anno 1987 e alla tv veniva trasmesso uno spot della Barilla che ha fatto storia: la piccola protagonista, Sara Falzone, vestiva i panni di una giovanissima studentessa che, uscendo da scuola, perdeva il pulmino e, trovando riparo sotto una mantellina impermeabile di colore giallo con cappuccio, si dirigeva verso la propria casa tutta sola.

Lungo il percorso sotto la pioggia la bambina trova un gattino bagnato e infreddolito, lo prende, lo mette al sicuro e al caldo sotto la sua mantellina e lo porta con sé. Una volta arrivata a casa i genitori le aprono la porta e accolgono anche il micetto impaurito a cui danno da mangiare. Questa la storia della famosa pubblicità simbolo della famiglia italiana degli anni ’80, e anche del noto brand ormai famoso in tutto il mondo.

Ma com’è diventata oggi Sara Falzone, la bellissima e dolcissima bimba della Barilla?

In questa foto, che risale ad una intervista in tv di qualche anno fa, mostra il suo sorriso, ma soprattutto il suo inconfondibile sguardo. I suoi occhi sono indimenticabili per una intera generazione.

(Credits: YouTube)