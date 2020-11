"Quel maledetto Covid-19 ha colpito pure me": la confessione di Christian De Sica

In una recente intervista rilasciata a Il Messaggero, Christian De Sica ha raccontato di essere stato positivo al Covid-19 e di esserne uscito solo da pochi giorni.

"Il maledetto Covid 19 ha colpito pure me", ha dichiarato l'attore, raccontando però che, fortunatamente, nel suo caso i sintomi sono stati lievi e che se l'è cavata con una febbriciattola e con stanchezza diffusa.

L'attore, che è in attesa dell'uscita di "Un Natale su Marte", (l'ultimo film girato in coppia con Massimo Boldi) e sta per iniziare a girare "Chi ha incastrato Babbo Natale" con Alessandro Siani, è consapevole della drammaticità del momento, ma ha anche provato a sdrammatizzare un po', come è nel suo stile.

"Io per fortuna ora sto bene. Ma ricordo a tutti che il virus è una bruttissima bestia da cui bisogna difendersi", ha detto. L'attore ha precisato che anche per lui quello che verrà sarà un Natale diverso dal solito, da trascorrere con pochi intimi e senza grandi festeggiamenti. Ma c'è un lato positivo da cogliere, dice: mangeremo di meno e non dovremo fare regali (l'incubo di ogni anno)!

L'intervista di De Sica, infine, ha toccato anche un tema molto discusso negli ultimi giorni: la crisi dei lavoratori del mondo dello spettacolo che, per colpa della pandemia, si sono ritrovati senza lavoro.

(Credits photo: Getty)