A Londra è pronta la prima piscina sospesa del mondo: uno spettacolo

Un'opera straordinaria, che dà la sensazione di fluttuare nel cielo. È stata completata - e verrà inaugurata la prossima primavera - la "sky pool", la prima piscina sospesa tra due palazzi a un’altezza di 35 metri.

Il produttore Sean Mulryan ha commentato così il progetto: "Volevamo fare qualcosa che non era mai stato fatto prima. Nuotare nella sky pool sarà un’esperienza davvero unica, sembrerà di fluttuare nell’aria".

La piscina sospesa fa parte di un progetto più grande, che vede l'ammodernamento del quartiere Nine Elms, a sud del Tamigi. Una sfida ingegneristica che non vede uguali in altre parti del mondo.

Farsi il bagno in questa piscina permetterà di godere di un panorama mozzafiato e di vivere una esperienza davvero fuori dal comune.

Qui il progetto.