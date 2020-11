WhatsApp, in fase di test la funzione “Leggi più tardi”

Su WhatsApp sono in arrivo importanti novità. WABetaInfo ha analizzato una delle ultime release beta per Android e fa sapere che la funzionalità relativa alle chat archiviate sta per evolversi. Al momento è ancora in fase di test, ma presto questa funzione potrebbe essere sostituita con una nuova, chiamata “Leggi più tardi”.

In sostanza, quando arriveranno nuovi messaggi tra le chat archiviate non si riceverà alcuna notifica e le chat non lette resteranno conservate in un apposito contenitore al quale si potrà accedere direttamente dall’elenco delle chat. Se l’archiviazione della conversazione verrà annullata, le notifiche verranno ripristinate.

Ecco come viene spiegata la nuova funzione: “Archivio è ora ‘Leggi più tardi’. Per ridurre le interruzioni, le chat con nuovi messaggi rimarranno qui e non si riceveranno notifiche”. Al momento non si conoscono le tempistiche relative all’introduzione di questa nuova funzione; nel frattempo, però, sono arrivati i messaggi cosiddetti “effimeri”, ossia quelli che scompaiono in automatico dopo un certo periodo di tempo, poi un pulsante per gli acquisti e, infine, la possibilità di silenziare per sempre una conversazione.