Medico in reparto con un messaggio "forte" per i negazionisti scritto sul camice

Sta facendo il giro del web la foto di un medico della provincia di Teramo che si è presentato in reparto con un messaggio decisamente "forte" scritto sul camice e rivolto ai negazionisti e a tutti coloro che sminuiscono la gravità della pandemia.

“Negazionisti, n*** a ma**t", si legge sul retro del camice. Una frase scritta in dialetto che esprime tutta la rabbia di chi la sofferenza dei pazienti malati di Covid-19 la vive tutti i giorni in corsia.

Il medico protagonista dello scatto si chiama Gabriele Congedo e lavora nel reparto Covid dell’Ospedale di Giulianova, in provincia di Teramo. Su Facebook quello scatto lo ha postato lui stesso e, intervistato da Il Messaggero, si è detto pronto ad assumersene tutta la responsabilità.

Il medico conosce bene le condizioni di chi fa fatica a respirare, che migliora per poi peggiorare nuovamente. Per questo, consapevole della sofferenza provocata dal Covid, ha detto di non essere più disposto a tollerare le continue esternazioni e i gesti sconsiderati di "chi si prende gioco di questa terribile pandemia".

(Credits photo: Facebook)