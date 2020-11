Coronavirus, Gerry Scotti è guarito ed è tornato a casa

Gerry Scotti è tra i vip che hanno contratto il Coronavirus. Il noto conduttore ha trascorso diversi giorni in ospedale ma poi ha fatto sapere che le sue condizioni erano migliorate. Finalmente ieri è tornato a casa perché è completamente guarito. Ancora una volta è stato lui stesso a farlo sapere ai fan, rassicurandoli con un post su Instagram.

“A casa, finalmente – ha scritto - Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò".

Poco dopo Gerry ha ricevuto tanti messaggi di affetto sia da parte del pubblico che da parte di tanti colleghi della televisione. Il presentatore è stato ricoverato a fine ottobre a causa della febbre dovuta al Covid; a differenza di quanto riportato da alcuni giornali, però, Gerry non è mai entrato in terapia intensiva, come ha confermato lui stesso tramite un messaggio del suo ufficio stampa pubblicato da Fanpage.

A causa della malattia, Scotti ha dovuto interrompere le registrazioni del suo quiz preserale “Caduta libera” che, comunque, ha continuato ad andare in onda grazie alle puntate registrate in precedenza. Finalmente Gerry potrà tornare a lavoro per realizzare le nuove puntate del programma.