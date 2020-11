Ai Ferragnez l'Ambrogino d'Oro 2020 (ma non solo a loro)

Anche quest'anno il comune di Milano, nella cerimonia (virtuale) che si terrà il prossimo 7 dicembre, torna ad assegnare gli Ambrogini d'oro: un massimo di 30 medaglie d’oro e 40 attestati di benemerenza. Un riconoscimento importante per gli uomini e le donne, le organizzazioni e le associazioni che hanno saputo dare un contributo importante per la città.

Quest'anno, funestato dalla pandemia del Covid, Milano ha voluto ringraziare innanzitutto chi ha combattuto contro la pandemia: in particolare medici, infermieri, tecnici e volontari morti nel compimento del loro dovere. Alla loro memoria è dedicata simbolicamente la grande medaglia d'oro. Per evitare esclusioni, nessun premio invece è stato assegnato a medici e specialisti impegnati a vario titolo nella lotta al virus.

Una medaglia d'oro che simboleggia un riconoscimento per l'intera categoria è stata assegnata anche alla memoria dei due tassisti scomparsi che avevano contratto il Covid sul lavoro.

Premiati con la medaglia d'oro anche personaggi che si sono distinti nella lotta al virus, come la coppia formata Chiara Ferragni e Fedez che hanno raccolto fondi per le terapie intensive del San Raffaele.

Diversi i premi assegnati anche per meriti non relativi alla lotta al Covid: al direttore del Piccolo Teatro Sergio Escobar, ai musicisti Fabio Concato e Claudio Trotta, a Suor Anna Monia Alfieri e Susanna Mantovani per l'impegno nel mondo della scuola, alla deportata ad Auschwitz Loredana Bulgarelli, alla partigiana Romana Bramo Antonietta, alla direttrice di carceri Cosima Buccoliero, in ambito medico a Elisabetta Dejana e Vincenzo Mazzaferro, al campione di vela Ambrogio Beccaria, e ancor a Giorgio Vittadini e Gigi e Gabrielle Pedroli.

