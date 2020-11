Meteo, nel weekend arrivano neve, gelo e bufere di vento

L’inverno sta per arrivare davvero. Per il prossimo weekend è previsto un primo vero assaggio di freddo, dopo questa breve parentesi in cui il clima nel nostro Paese è sembrato ancora molto simile a quello primaverile. Sull’Italia, infatti, si stanno per abbattere bufere di vento, pioggia e neve, con tanto di gelate in pianura e temperature che scenderanno anche sotto lo zero.

Il clima inizierà a cambiare a partire da venerdì 20 novembre, quando una massa d’aria molto fredda scenderà dal Polo Nord, arrivando fino al Mediterraneo, dove causerà un vortice di bassa pressione continuamente alimentato da correnti instabili provenienti dal Mar Tirreno.

Questa situazione causerà temporali e piogge in molte Regioni, in particolare al Centro-Sud, dove Campania, Puglia e Basilicata saranno sotto stretta osservazione per il timore di alluvioni e allagamenti.

Con l’abbassarsi delle temperature, è prevista anche la neve in alcune città come Potenza, Isernia e Campobasso. Ma anche a Torino, Aosta, Milano, Bologna e Bolzano il freddo si farà sentire, come non accadeva da tempo a fine novembre. Sembra dunque arrivato davvero il momento di tirare fuori dall’armadio i cappotti e i maglioni.